Hukukçular Derneği'nden İstanbul Barosu'na Destek Yürüyüşü

(VAN) - Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İstanbul Barosu yönetimi hakkında verilen karardan geri dönülmesini ve belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesini istedi. ÖHD Van Şube Eş Başkanı Hakan Bozkurt, "Bizler, hukuk örgütleri olarak, İstanbul Barosu'na yönelik bu müdahaleyi reddediyoruz. Hukukçuların susturulmasına, baroların işlevsiz hale getirilmesine, savunma hakkının ortadan kaldırılmasına karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

Van'da Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, İstanbul Barosu yönetimi hakkında verilen karardan geri dönülmesini isteyerek basın açıklaması ve yürüyüş yaptı. Yürüyüş boyunca "Savunma susmadı susmayacak", "Savunma susturulamaz", "İstanbul Barosu yalnız değildir" sloganları atıldı.

Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, şunları söyledi:

"Bizler bugün İstanbul Barosu'na karşı uygulanan hukuksuzluğa 'son' demek için, savunmaya sahip çıkmak için, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak adına buradayız. Bununla yetinmeyen iktidar, yine yargı üzerinden baroları şekillendirmeye, tahakküm kurmaya çalışmakta ve savcılık tarafından bir davaname hazırlanarak maalesef 21 Mart'ta ülkenin hukukuna karanlık bir güne uyandırdı. Karanlık bir kararla barolar tahakküm altına alınmaya çalışıldı. Ama bizler şunu bir kez daha belirtelim, barolar kimseye biat etmedi, etmeyecek. Savunma susmadı, susmayacak. Yaşanan hukuksuzlukları, yaşanan haksızlıkları, çifte standartları, çifte uygulamaları dillendirecek, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hakkı, hukuku, demokrasiyi savunmaya devam edecektir.

"Siyasete aracı olan bir mahkeme kararı kurulmuştur"

21 Mart'ta ülke tarihinde darbeci dönemlerde, darbe dönemlerinde görülmeyen bir uygulamayla İstanbul Barosu'nun genel kurul iradesi hiçe sayılmış ve yönetim kurulu ile başkanı görevden alınmak üzere siyasete aracı olan bir mahkeme kararı kurulmuştur. Bizler Barolar, savunma olarak bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız diyoruz. İşte İstanbul Barosu yaşam hakkı olan en temel hakkın ihlaline ses çıkarttı. Bizler iktidarların istediği açıklamaları yapmayacağız. Aksine rahatsız olsanız da bizler hakkı, hukuku söylemeye devam edeceğiz. Vatandaşın temel hak ve özgürlüklerinin teminatı bağımsız olan savunmadır ve savunma bağımsızlıktan vazgeçmeyecek. Bağımsız olmaya devam edeceğiz."

"Demokratik toplum düzenine yönelik büyük bir tehdittir"

Van Adliyesi önünde yapılan açıklamada ÖHD Van Şube Eş Başkanı Hakan Bozkurt ise şöyle konuştu:

"İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması kararı, hukuk devleti ilkelerine, savunma hakkına ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. Hukukun üstünlüğünü savunmakla yükümlü bir meslek örgütünün, insan haklarını ve basın özgürlüğünü savunduğu için cezalandırılması kabul edilemez. Hukukun üstünlüğünü savunan bir kurumun, hukuka aykırı yöntemlerle susturulmaya çalışılması, demokratik toplum düzenine yönelik büyük bir tehdittir. Barolar, yalnızca avukatların değil, aynı zamanda yurttaşların insan haklarının korunması, tesisi ile adalet ve özgürlük taleplerinin savunucusudur. Bu nedenle, baro yönetimlerinin bağımsızlığına yönelik her türlü müdahale, halkın adalete erişim hakkına yönelik açık bir saldırıdır. Hukuk devleti ilkesi gereği, yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olması esastır.

İstanbul Barosuna yapılan müdahale, hukuk güvenliğini zedelemekte, avukatlık mesleğini baskı altına almaya ve savunma makamını etkisizleştirmeye yönelik bir girişimdir. Bu uygulamalar, demokrasi ve hukuk devletinin temeli olan seçme ve seçilme hakkına açık bir müdahaledir. Bizler, hukuk örgütleri olarak, İstanbul Barosu'na yönelik bu müdahaleyi reddediyoruz. Hukukçuların susturulmasına, baroların işlevsiz hale getirilmesine, savunma hakkının ortadan kaldırılmasına karşı durmaya devam edeceğiz. Adaletin ve özgürlüğün sesi olan İstanbul Barosu yalnız değildir."