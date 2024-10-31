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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, savunma alanındaki hizmetleri ve ülkeye katkıları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 52. Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Dr. Hulusi Akar'a Fahri Doktora unvanı takdim etti.

28. Dönem Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar, üniversitenin "Türkiye Yüzyılının Başında" seminer serisinin 101'inci semineri ve kapanış etkinliği olarak gerçekleştirilen "Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış" başlıklı konferansta konuşma yaptı.

Törene; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Atakan Atasoy, Bandırma 6. Ana Jet Üs Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Esat Çetin, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan, akademik ve idari personeller, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferans kapsamında, Dr. Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik meseleleri, savunma sanayii alanındaki gelişmeler ve güvenlik stratejileri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Güçlü bir savunma sanayinin önemine dikkat çeken Akar, Türkiye'nin bu alanda attığı adımların uluslararası arenada ülkemize sağladığı itibar ve stratejik avantajlardan bahsetti.

Akar, konuşmasında, "Bizlerin 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerin düşünmesi lazım. Sınır ötesi operasyonları yerinde ve zamanında yapmamış olsaydık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok daha zorlu sıkıntılarla karşılaşmış olacaktık. Terörden ve düşmandan arındırdığımız bölgelerde normalleşme süreçleri devam ediyor. Bir il veya ilçede ne gerekiyorsa çoğu yapıldı. Yaklaşık 1.5 milyon insan evlerine gönüllü döndü ve bunların 600 binden fazlası Türkiye'den giden Suriyeliler" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Hulusi Akar ve üniversite yönetimiyle kısa bir toplantı yaparak, güvenlik konularında toplumsal bilinç oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı. - BALIKESİR