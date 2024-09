Gaziler Günü'nde Dijital Vatan Vurgusu

Yerel

Kayseri Valiliği tarafından 19 Eylül 'Gaziler Günü' dolayısıyla düzenlenen yemekte konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Son olaylardan sonra gördük ki dijital vatanımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı'nda gaziler onuruna verilen yemeğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri protokolü, Sivil Toplum Teşkilat temsilcileri gaziler ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Valisi Gökmen gaziler ile gazi ve şehit aileleriyle beraber olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Dünyada birçok devletin kendi vatanları için ölen askerlerine veya yaralanan askerlerine ait özel günleri olabilir. Ancak Türk milleti için Gaziler Günü, hiçbir millette olmadığı kadar değerlidir. Çünkü şu anda konuştuğumuz dakika itibariyle bile aslanlarımız, kahramanlarımız güneydoğuda, doğuda, Suriye'de, Libya'da silahlarının başında teyakkuz üstünde hatta belki de bir çatışma içerisindeler. Belki şu dakika itibariyle bir askerimiz gazi olmakta, belki de şehit olmakta. Dolayısıyla yeryüzünde hiçbir zaman bir zaman dilimi yoktur ki bizim gazi ya da şehit vermediğimiz. O yüzden biz her gün gazi vermekteyiz. Her gün şehit vermekteyiz. Kayseri'de bizim için çok anlamlıdır. Kayseri maneviyatı olan milli bir şehirdir. Şehirlerimizin her biri elbette ki millidir. Ancak Kayseri'de özellikle Gaziler Günü bir başka kutlanmaktadır" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a gaziler ve şehit ailelerine sahip çıktıklarından dolayı teşekkür ederek, "Onların ihtiyaçlarını yakinen takip ediyorum, gerçekten her birine kendi evlatları gibi anında çare aradıklarını ve bunların genelini de çözdüklerini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Kendilerine bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Gazilik makamının milli ve manevi değerlerden biri olduğuna işaret eden Akar, Gaziler Günü'nü kutladıklarını, hem Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olması hem de gazilerle beraber olmaları nedeniyle heyecan ve gurur duyduklarını söyledi.

Akar, büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaparak, ülkenin her şeyiyle rahat ve huzur içinde güvenli olması için gayretlerinin sürdüğünü kaydetti. Terörle mücadelede de kararlılıkla mücadelenin süreceğinin altını çizen Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. Bir tarafta ana vatanımız, diğer tarafta gök vatanımız, mavi vatanımız, yavru vatanımız ve son olaylardan sonra gördük ki dijital vatanımıza da sahip çıkmak zorundayız. Bunların sağlığı ve selameti için de gece, gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitlere ve ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Akar, şehit ve gazi ailelerine de şükranlarını iletti.

Gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Başkan Büyükkılıç ise, "Bizlerin burada bir araya gelmesine vesile olan gururumuz olan, başımızın tacı olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, gazilerimizin yakınları her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valimize böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için teşekkür ediyor, şehitlerimizin ve gazilerimizin dernek başkanlarına da ayrıca saygılarımı sunuyorum. Allah, huzur içerisinde daha nice yıllara eriştirsin hep birlikte" diye konuştu. - KAYSERİ