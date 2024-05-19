HÜRJET ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri yaptı - Son Dakika
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HÜRJET ve Türk Yıldızları Samsun'da gösteri yaptı

HÜRJET ve Türk Yıldızları Samsun\'da gösteri yaptı

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da gösteri yaptı. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri de büyük ilgi gördü. Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti ve Türk pilotlarının akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. HÜRJET'in gösterisi ise alkışlarla karşılandı.

19.05.2024 18:26
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Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı olan HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da gösteri yaptı. Hayran bırakan gösteride ayrıca Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri nefesleri kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRJET ve sahil güvenlik helikopter gösterileri yapıldı. İlk kez yuvasından ayrılan Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET gösteri uçuşunu Samsun'da gerçekleştirdi. Yaptığı akrobatik gösterilerle adeta yürekleri ağza getiren HÜRJET, alkışları topladı.

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Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Türk pilotları hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterilerini ilgiyle takip etti. Türk pilotlarının uçaklarla yaptığı akrobatik hareketleri insanlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Vatandaşlar, milli uçak HÜRJET karşısında gururlandıklarını söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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