Hurma Fiyatları Sabit, Talep Artıyor - Son Dakika
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Hurma Fiyatları Sabit, Talep Artıyor

Hurma Fiyatları Sabit, Talep Artıyor

Ramazan öncesi hurma fiyatlarının değişmemesi, Gaziantep'te talebi artırdı. Satışlar yükseldi.

24.02.2025 10:58
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Ramazan ayı öncesi tezgaha inen hurmalarda fiyatların sabit kalması hurmaya olan talebi arttırdı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Gaziantep'te hurma alışverişi hız kazandı. Vatandaşlar, fiyatların geçen yıla göre değişmemesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, esnaf da satışların arttığını belirtti. Her bütçeye uygun hurmaların bulunduğunu ifade eden satıcı Müslüm Deniz, fiyatların 60 TL ile 500 TL arasında değiştiğini söyledi. Özellikle Ramazan ayında yoğun talep gören hurmanın yanı sıra, fıstık, fındık, badem ve çeşitli baharatlar da ilgi görüyor. Satıcılar, fiyatların sabit kalmasının hem alıcılar hem de satıcılar açısından olumlu bir durum olduğunu vurgularken, vatandaşlar da Ramazan alışverişlerini yapmaktan memnun olduklarını ifade etti.

"Fiyatlar değişmeyince satışlarımız arttı ve bu durum bizi mutlu ediyor"

Hurma satışları ile ilgili bilgi veren esnaf Müslüm Deniz, "Her yıl hurma satışı yapıyoruz. Her bütçeye uygun hurmalarımız mevcut. Bu yıl hurma fiyatları geçen yıl ile aynı seviyede. Fiyatlar değişmeyince satışlarımız arttı ve bu durum bizi mutlu ediyor. Hem müşterilerimiz uygun fiyatlarla alışveriş yapabiliyor hem de biz satışlarımızı sürdürebiliyoruz. Bu yıl satışlarımız daha da arttı. Normalde her yıl bir dükkanda yaklaşık bir ton hurma satarken, bu yıl iki ton hurma aldık ve satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Sadece hurma değil; fıstık, fındık, badem, çerez ve baharat gibi ürünler de satıyoruz. Hurma fiyatlarımız çeşitliliğe göre değişiyor: 60 TL, 120 TL, 200 TL ve 500 TL gibi farklı seçenekler mevcut. Hurma kalitesini anlamanın bazı püf noktaları var. Örneğin, hurmanın çekirdeğini saran kapağın üzerinde olması gerekiyor. Eğer yoksa, hurmanın bozulmuş olma ihtimali yüksek. Ayrıca kaliteli hurma tatlı olur" dedi.

Ramazan alışverişine çıkan Cafer Kargın, "Ramazan alışverişimizi yapmaya başladık. Baharatlar, hurma, kahvenin yanında şeker gibi temel ihtiyaçlarımızı aldık. Fiyatlar geçen seneyle aynı olduğu için memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hurma Fiyatları Sabit, Talep Artıyor - Son Dakika

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