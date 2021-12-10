Hurma Mahallesi'nin 'Pazar' hasreti sona erdi - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yıllardır hasretle beklediği pazar yerinin 11 Aralık Cumartesi günü sona ereceğini bildirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Mahallesi'nde yapılması planlanan kapalı pazar yerinin hukuki süreci tamamlanıncaya kadar bölgenin pazar ihtiyacını karşılayacak pazar sorununu çözdüklerini açıkladı. Hurma Mahallesi 278 sokak üzerindeki otopark alanının geçici olarak pazar yeri olarak kullanılacağını belirten Esen, ilk pazarın da 11 Aralık Cumartesi kurulacağını bildirdi. Esen, "Mevcut planlarda pazar yeri olarak gözüken taşınmazın dava süreci devam ediyor. Biz de halkımızın ihtiyacını çözmek için alternatif bir çalışma yaptık. Satış yapacak esnafımıza ve alışveriş yapacak hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

"Esnaf kurasını çekti"

Vatandaşların yanı sıra esnaf da yeni pazar yeri için memnuniyetini dile getirdi. 248 esnaf, pazar yerindeki yerlerinin belirlenmesi amacıyla Nazım Hikmet Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı. Yarın açılacak pazar yerinde 138 meyve-sebze, 38 tuhafiye, 5 balık, 7 şarküteri, 8 kuruyemiş, 51 yerel üretici tezgah kuracak. - ANTALYA