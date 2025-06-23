Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz Tehditi ve Denizyolu Önlemleri - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz Tehditi ve Denizyolu Önlemleri

Hürmüz Boğazı\'ndaki Kriz Tehditi ve Denizyolu Önlemleri
23.06.2025 12:15
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Hürmüz Boğazı'ndaki muhtemel kriz, denizyolu taşımacılığını etkileyebilir. Firmalar dikkatli olmalı.

Küresel enerji ve ticaret akışının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek muhtemel bir kriz, denizyolu taşımacılığını doğrudan etkileyebilir. Muhtemel bir kapanma senaryosunda atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Asset Ocean Freight Denizyolu Müdürü Burak Kerimoğlu, bu tür bir senaryoya karşı alınması gereken stratejik önlemleri sıraladı.

Hürmüz Boğazı gibi jeopolitik olarak hassas geçitlerde yaşanacak muhtemel kapanmaların, yalnızca bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyebileceğine dikkat çeken Burak Kerimoğlu ek, deniz taşımacılığı yapan firmalara önemli uyarılarda bulundu. Hürmüz Boğazı gibi stratejik geçitlerin kapanması halinde küresel tedarik zincirinde büyük aksamalar yaşanabileceğini belirten Kerimoğlu, önceden alınacak önlemlerin riskleri minimize edeceğini vurguladı.

Deniz taşımacılığı yapan firmaların risklere karşı hazırlıklı olmalarının hayati önem taşıdığını belirten Kerimoğlu, "Alternatif liman ve rotaları değerlendirin; transshipment planlarınızı gözden geçirin. Jebel Ali yerine Salalah, Port Said gibi limanları ya da Süveyş geçişi zorlaşırsa Ümit Burnu rotasını değerlendirin. Transit süre yönetimini güçlendirin; süreler uzayabilir bu sebeple operasyon planlamanızı güncelleyin, tahmini varış bilgilerini müşterilerinizle açık şekilde paylaşın. Dijital takip sistemleri kullanın. Kritik yükler için öncelikli rezervasyon yapın; konteyner bulmanın zorlaştığı hatlarda 'priority booking' gibi seçeneklerle erken rezervasyon yaparak gecikmelerin önüne geçin. Hassas yükler için özel takip planlayın; özellikle bozulabilir ürünlerde, uzayan rotalar yükü riske sokabilir. Isı kontrollü taşımalarda izleme ve süre planlamasını güçlendirin. Yedek hat ve taşıyıcı listesi hazırda bulundurun; tek bir servis sağlayıcıya bağlı kalmayın. Gerektiğinde hızla devreye alınabilecek alternatif armatör ve hat listeleri oluşturun. Müşteri ve tedarikçileri önceden bilgilendirin; riskleri, muhtemel gecikmeleri ve alternatif çözümleri proaktif bir şekilde paylaşmak hem güven oluşturur hem süreç yönetimini kolaylaştırır. Günümüzde proaktif planlama artık bir ayrıcalık değil, zorunluluktur. Hazırlıklı olan firmalar her zaman bir adım önde olur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Finans, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz Tehditi ve Denizyolu Önlemleri - Son Dakika

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