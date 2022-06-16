Ziyarette konuşan Hürok Mermer İşletme Müdürü Erman Öztürk, "Bugüne kadar kutsal vatan toprakları üzerinde emniyet ve güvenliğin teminatı olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecek olan Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, jandarma personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Hürok Mermer'den jandarmaya tebrik ziyareti - Son Dakika

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