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Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi - Son Dakika

Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi

26.11.2021 11:43
Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor'un sporcuları ve aileleriyle bir araya gelerek, başarılar diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye spor'un sporcuları ve aileleriyle bir araya gelerek, başarılar diledi.

Hürriyet, İzmit Belediyespor karate, güreş, jimnastik, atletizm ve izcilik branşlarındaki sporcular ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Programa TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Emirşah Torun, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, KASKF Başkanı Murat Aydın ve sporcular ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Haydar Akar, "Fatma Başkan'ın vizyonuyla sadece belli bir ekonomik gelire sahip aileler değil, her ailenin spor yapma isteği duyacağını biliyoruz. Sporun bir özelliği de çocuğun disiplin içerisinde yetişmesini sağlamak. Spor çocuğun hem eğitiminde hem de yaşamında başarılı bir insan olmasının temel altyapısıdır. Herkesin çocuğuna bir şekilde spor yaptırması gerekiyor. Burada yine en büyük yük annelerin üzerine düşüyor. Onun için annelere büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine sağlık. Onlar olmasa başarılı sporcular da yetiştiremeyiz" dedi.

"Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz"

İzmit Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklerini belirten Başkan Hürriyet, "Bilgi alışverişini her zaman ön planda tutarak hareket etmeyi kendimize ilke edindik. Bu bağlamda ilk olarak belediyemiz bünyesinde bir birim olarak kültür müdürlüğünün altında çalışan spor müdürlüğümüzü aktif hale getirdik. Müdürlüğümüzde Mithat ağa gibi değerli bir arkadaşımızı, sporun içinden gelen kıymetli bir yöneticimizi atama yaparak, liyakat ile profesyonel bir ekip kurarak yola çıktı. Daha sonra bünyemizde faaliyet gösteren İzmit Belediyespor Kulübümüz ve İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü Derneğimizin teslim aldıkları bayrağı daha fazla branş ve sporcuyla daha ileriye taşımalarını arzu ettik ve bu arzumuz çerçevesinde de çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz" dedi.

"Bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum"

Daha fazla branşta çok sayıda sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Sporcularımızın yetişmesinden büyük emekleri olan değerli antrenörlerimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kulübümüzün kıymetli yöneticilerine evlatlarımız için verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum, yolunuz açık olsun. Nice başarılar sizlerle olsun" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi
Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi
Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hürriyet, İzmit Belediyespor'la bir araya geldi - Son Dakika


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