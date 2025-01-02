Hürü Melek İren\'in Gözyaşları Döktüğü Koyunlarına Düziçi Belediyesi\'nden Destek

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Osmaniye'de geçtiğimiz günlerde koyunları vahşi hayvanlar tarafından telef edilince gözyaşlarını tutamayan 12 yaşındaki Hürü Melek İren'in ailesine Düziçi Belediyesi tarafından 4 koyun hediye edildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde kızlarının okul harçlığı için evinin bahçesinde koyun besleyen Emine İren'in 4 koyunu vahşi hayvanlar tarafından telef edildi. Sabah ahıra gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaşan aile üyelerinden 12 yaşındaki Hürü Melek İren, beslediği koyunların vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı. Hürü Melek İren'in gözyaşı döktüğü olayı haberlerde gören Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, koyunları parçalanan aileye koyun alınması için talimat verdi. Koyunlar ve çeşitli hediyelerle aileyi ziyaret eden Başkan İba'yı karşısında gören Hürü Melek İren büyük sevinç yaşadı.

Düziçi Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan İba, "Bugün burada Melek kızımızın üzüntüsünü gördük sizlerin sayesinde, basına yansıttınız, biz de buna sessiz kalamazdık. Telef olan koyunlarımız yerine Melek ve Elif kızımıza 4 tane koyunlarını getirip teslim ettik. İnşallah bundan sonra daha güvenli bir yere koyarlar ve böyle bir kaza olmaz. Düziçi Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Ağlamasını ve o üzüntüyü görünce bizim sessiz kalmamız bir belediye başkanı olarak hiç olmazdı. Biz o gün hemen çalışmamızı yaptık ve akabinde koyunlarımızı tedarik edip, bugün de teslim ettik. Kızlarımızı da mutlu görünce biz de çok mutlu olduk" diye konuştu.

Koyunları eğitimine destek için besleyeceğini söyleyen Hürü Melek İren, "3 gün önce koyunlarımız telef olmuştu, Mustafa İba amcam geldi. Teşekkür ederim, 4 tane koyun getirdi. Büyüteceğim onları, eğitimime destek kazandıracağım. Çok mutluyum, hem de biraz da olsa üzüntüm geçti" dedi. - OSMANİYE