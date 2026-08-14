Hüsamettin Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Hüsamettin Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hüsamettin Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır'ın kayınpederi Hüsamettin Yiğit, cenaze namazıyla defnedildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır'ın kayınpederi, Eğitimci Sebile Alkır'ın babası Hüsamettin Yiğit son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Yiğit'in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Aydın Baruş, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, DAGC Başkanı Ayhan Türkez, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve ailesi katıldı.

Cuma namazı sonrası Hüsamettin Yiğit ile birlikte Ahmet Fuat Çorapsız, Musa Candan ve Mehmet Özdemir'de kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına dualarla uğurlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hüsamettin Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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