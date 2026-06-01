Hüseyin Cevahir 55. Yılında Anıldı
Hüseyin Cevahir 55. Yılında Anıldı

01.06.2026 17:31
Tunceli'de Hüseyin Cevahir, ölümünün 55. yılında mezarı başında anıldı. Etkinlikte mücadele mirası konuşuldu.

(TUNCELİ) -Haber: Caner Aktan

68 kuşağının önderlerinden Hüseyin Cevahir, ölümünün 55. yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesine Yeldeğen köyünde bulunan mezarı başında anıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Yeldeğen köyünde Köyü'nde düzenlenen anma etkinliğine Hüseyin Cevahir'in ailesi, siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Anmada, Cevahir'in Türkiye devrimci hareketi içerisindeki yeri ve bıraktığı mücadele mirası üzerine konuşmalar yapıldı.

Hüseyin Cevahir'in yeğeni Cevahir Çağdaş Özkan tarafından Hüseyin Cevahir'in 1965 tarihli yazdığı mektup okundu. Daha sonra Sol Parti adına Ali Osman İzci konuştu.

"MEMLEKETİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İSTEYEN MİLYONLAR VAR"

Ali Osman İzci, şunları söyledi:

"ABD emperyalizminin desteğini alan rejim en temel demokrasi ilkelerini dahi ayaklar altına alıyor. Her geçen gün dinci gericilik hayatın her alanına sirayet ettirilmeye çalışılıyor. Yoksulluk ve hayat pahalılığını dayanılmaz noktalara çoktan ulaştı. Seçme seçilme iradesi gasbedilerek  siyasi partilere kayyum atanıyor. Tüm bunların karşısında umutluyuz. Çünkü memleketi karanlıktan gün yüzüne çıkarmak isteyen milyonlar var. Milyonlarca insanın aydınlıktan yana bir memleket düşlerini gerçeğe dönüştürmek için bugün daha fazla cevahir olmaya ihtiyacımız var. 19 Mart'ta ortaya çıkan gençliğin kitlesel tepkisinde 'Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş' sloganı tekrar hak ettiği noktaya geldi. Cevahir'in ve arkadaşlarının geriye bıraktığı mücadele anlayışı bugün bize birçok şeyi yeniden hatırlatıyor. Eğer bu zorba düzenden bir kurtuluş yolu mümkünse onlar gibi kararlı, inatçı ve halkın çıkarlarını kendi çıkarlarının ötesinde gören bir mücadeleyle olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Mahir'in, Cevahir'in, Ulaş'ın ortaya çıkardığı bu büyük devrimci geleneğe tarih boyunca en ağır ithamlarda bulunanlar bugün onlar adına konuşmak istiyor."

"BİZLERE DÜŞEN ONLARIN MİRASLARINA SAHİP ÇIKMAKTIR"

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ise "Gerçekten bizlere düşen onların canlarıyla, dişleriyle, tırnaklarıyla, gencecik bedenleriyle mücadele ettikleri yaşam arzusunu, rüyasını, bu topraklardaki eşitliği, kardeşliği, özgürlüğü inşa etmenin mücadelesini yürüttüler. Bizlere düşen onlara, miraslarına, onların düşüncelerine sahip çıkmaktır. Yani çok daha fazla çalışmak, çok daha fazla örgütlenmek, çok daha fazla onların fikriyatlarını kendi yaşamımız içerisinde, köylerimizden şehirlere kadar, nerede yaşıyorsak yaşayalım, nerede bulunursak bulunalım, bu fikriyatın yaşamsal olmasını sağlamaktır. Onu ancak öyle yaşatabiliriz. Onları ancak öyle ölümsüz kılabiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA

