Hüseyin Okandan, 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı.
İl Başkanı Hüseyin Okandan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek teşkilat çalışmaları doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Kaynak: İHA
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