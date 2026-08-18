Hüseyin Uğurlu'dan Vali Aydoğdu'ya Ziyaret - Son Dakika
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Hüseyin Uğurlu'dan Vali Aydoğdu'ya Ziyaret

Hüseyin Uğurlu\'dan Vali Aydoğdu\'ya Ziyaret
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyesi Uğurlu, Vali Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliğine seçilen Erzincanlı kanaat önderi Hüseyin Uğurlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

2026/235 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliğine seçilen Uğurlu, Vali Aydoğdu ile bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, Uğurlu'yu yeni görevinden dolayı tebrik ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve başarılar diledi.

Ziyarette, Uğurlu'nun yeni görevi ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hüseyin Uğurlu'dan Vali Aydoğdu'ya Ziyaret - Son Dakika

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