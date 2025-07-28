Hüsrev Paşa Camii Öğrencilere İlham Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hüsrev Paşa Camii Öğrencilere İlham Veriyor

Hüsrev Paşa Camii Öğrencilere İlham Veriyor
28.07.2025 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki yaz Kur'an kursu öğrencileri, Hüsrev Paşa Camii'ni ziyaret ederek manevi bir deneyim yaşıyor.

Van'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, inanç turizmi açısından önemli yapılardan biri olan ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek caminin manevi atmosferini teneffüs ediyor.

Eski Van şehrinde yer alan ve 1567 yılında yaptırılan Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan cami, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Van İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapsamında öğrenciler, hem dini eğitim alıyor hem de tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buluyor.

Bu kapsamda düzenlenen gezilerle öğrenciler, Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Hüsrev Paşa Camii'nin tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgilendiriliyor. Camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından yapılan rehberlik eşliğinde külliyeyi gezen öğrenciler, manevi atmosferi hissederek önemli bir tecrübe yaşıyor.

Konuya ilişkin konuşan Camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, yapının hem mimari hem de manevi açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Camiyi "Van'ın kalbi" olarak nitelendiren Koyuncu, "Camimiz 1567 tarihinde, dönemin ünlü mimarı Mimar Sinan tarafından inşa edilen bir cami ve külliyedir. Şehrimizin en fazla ziyaret edilen tarihi yapılarından biri konumundadır. Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar, gençlik merkezlerinden gelen gençler ve üniversite öğrencileri burayı düzenli olarak ziyaret ediyor. Aynı zamanda bu mekanda sabah ve öğleden sonra öğrencilerimize ders veriyoruz. Cami, hem tarihi hem de takva üzerine kurulmuş bir yapı olması nedeniyle özel bir yere sahiptir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Mimar Sinan, Kültür, Eğitim, Mimar, Yerel, Cami, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hüsrev Paşa Camii Öğrencilere İlham Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi

10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:19
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
15:12
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
14:55
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 10:39:18. #7.11#
SON DAKİKA: Hüsrev Paşa Camii Öğrencilere İlham Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.