Huzurevi Ziyaretinde Erdoğan'a Sevgi Dolu Anlar
Huzurevi Ziyaretinde Erdoğan’a Sevgi Dolu Anlar

12.04.2026 14:50
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgi ve yıllar öncesine uzanan bir hatıra dikkat çekti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan sevgi ve yıllar öncesine uzanan bir hatıra dikkat çekti.

"Selamlarını getirdim" dedi, gönüller ısındı

Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenen Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Bu sözler üzerine huzurevi sakinleri, Erdoğan'a duydukları sevgiyi dile getirirken ortaya sıcak ve samimi anlar çıktı.

Bir huzurevi sakini, "Biz de onu çok seviyoruz. Çok iyi bir insan. Bizi savaşa sokmaması bile büyük bir başarı" sözleriyle memnuniyetini ifade etti. Başka bir vatandaş ise aynı duyguları "Bizi harbe sokmuyor adam" diyerek paylaştı.

Kasımpaşa'dan çıkan bir hatıra: "Daha çocukken farklıydı"

Ziyarette en dikkat çeken anlardan biri ise yıllar öncesine uzanan bir hatıra oldu. Huzurevinde kalan bir kadın, eşinin yaklaşık 50 yıl önce Kasımpaşa'da muayenehanesi bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük yaşlarda ailesiyle birlikte buraya geldiğini anlattı.

Erdoğan'ın çocuk yaşta bile dikkat çekici bir zekaya sahip olduğunu ifade eden huzurevi sakini, "Anne ve babasının bütün rahatsızlıklarını biliyordu. Daha o zamanlardan farklı olduğu belliydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kasımpaşa'nın babası" ifadesini kullanan kadın, "Siyasetine diyecek yok, akıllı adam" sözleriyle hatırasını tamamladı.

Vatandaşla buluşmalar sürüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın saha çalışmaları kapsamında 39 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlarla birebir temas kurulmaya devam ediliyor. İl Başkanı Özdemir'in huzurevi ziyareti de bu buluşmaların en samimi örneklerinden biri olarak kayda geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
