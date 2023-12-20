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Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Programı Düzenlendi

Palandöken Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Şeb-i Arüs programı, Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirildi. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler, hikayeler ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vasiyetnamesi okundu. Ayrıca ilahi konseri ve semazen gösterisi de sunuldu.

Hz. Mevlana\'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Programı Düzenlendi
20.12.2023 - 11:12,
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Palandöken Kaymakamlığı tarafından Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü münasebetiyle İl Müftülüğü Konferans Salonunda "Şeb-i Arüs"programı düzenlendi.

Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve kurum amirleri eşlik etti. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından şiir, Mesnevi'den hikayeler ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vasiyetnamesi okundu. Program ilahi grubu tarafından ilahi konseri ve semazen gösterisi sunulmasıyla bitti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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