Hz. Mevlana\'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Programı Düzenlendi

Palandöken Kaymakamlığı tarafından Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü münasebetiyle İl Müftülüğü Konferans Salonunda "Şeb-i Arüs"programı düzenlendi.

Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve kurum amirleri eşlik etti. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından şiir, Mesnevi'den hikayeler ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vasiyetnamesi okundu. Program ilahi grubu tarafından ilahi konseri ve semazen gösterisi sunulmasıyla bitti. - ERZURUM