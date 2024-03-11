İ-PAS 16: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konusunda Bilgiler Güncellendi - Son Dakika
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İ-PAS 16: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konusunda Bilgiler Güncellendi

İ-PAS 16: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konusunda Bilgiler Güncellendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen İ-PAS'ın 16. toplantısında, çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili en sık karşılaşılan problemler münazara edildi. Toplantıya 160 katılımcı katıldı ve konuşmacılar, güncel bilgileri paylaştılar.

11.03.2024 15:46
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Çocuk sağlığı ile hastalıklarına yönelik sahada ihtiyaç duyulan konuların münazara ve bilgilerin güncellendiği İ-PAS'ın (İnteraktif Pediatrik Acil Sempozyumu) 16'ncısı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Değişik illerden 160 katılımcının bulunduğu toplantıda, literatür ışığında çocuklarda en sık karşılaşılan problemler münazara edildi.

Dekan Prof. Dr. Fatma Emel Koçak'ın açılış konuşmasıyla başlayan program, Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz, Dr. Öğr. Üyesi Caner Turan, Prof. Dr. Murat Anıl, Prof. Dr. Hüdaver Alper ve Doç. Dr. Ali Yurtseven'in bilgilerini paylaştığı konuşmalarla devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Çocuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İ-PAS 16: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konusunda Bilgiler Güncellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İ-PAS 16: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konusunda Bilgiler Güncellendi - Son Dakika
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