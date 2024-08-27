IAEA Genel Direktörü: Kursk Nükleer Santrali sadece normal bir çatı ile korunuyor

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın saldırısı altındaki Rusya topraklarında bulunan Kursk Nükleer Santrali'ni ziyaret ederek, "Nükleer reaktörün çekirdeği sadece normal bir çatı ile korunuyor" dedi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, bölgede bulunan Kursk Nükleer Santrali'ni ziyaret etti. Grossi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, nükleer santralin füzelerden, insansız hava araçlarından veya topçu ateşinden korunabilecek koruyucu bir kubbeye sahip olmadığını belirtti.

Grossi, Kursk Nükleer Santrali'nin 1986 yılındaki nükleer felakete neden olan Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali ile aynı modele sahip olduğunu aktararak, modern nükleer santrallerde bulunan tipik koruma kubbesi ve yapıdan yoksun olduğunu söyledi.

Kursk bölgesinde çatışmaların yaşandığını belirten Grossi, "Burada bir nükleer kaza tehlikesi veya ihitmali ortaya çıktı" ifadelerini kullanarak, santralin şu anda normal koşullara yakın bir şekilde faaliyet gösterdiğini ancak bunun güvenlik açısından daha da ciddi bir durum anlamına geldiğini söyledi.

"Nükleer reaktörün çekirdeği sadece normal bir çatı ile korunuyor"

Grossi, "Bu, nükleer reaktörün çekirdeğinin sadece normal bir çatı ile korunduğu anlamına geliyor. Bu, onu örneğin bir topçu ateşine, bir dron veya bir füzeye karşı son derece savunmasız ve kırılgan hale getiriyor. Bu nedenle, bu tür bir nükleer santralin, bir temas noktasına veya askeri cepheye bu kadar yakın olması, bizim için son derece ciddi bir durum ve çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Kursk Nükleer Santrali'ni Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali ile özdeşleştirmenin abartılı olacağını ifade eden Grossi, "Ama bu aynı tip reaktör ve özel bir koruma yok. ve bu çok, çok önemli. Çekirdekte bir etki olursa, sonuçları son derece ciddi olabilir" diye konuştu. - MOSKOVA