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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su faturası açıklaması - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su faturası açıklaması

19.02.2022 00:58
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su faturası açıklaması

İSKİ Genel Müdürlüğü'nde su faturalarıyla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sadece son 1 yılda İSKİ kuruluşunun maliyeti yüzde 120 arttı" dedi.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nde su faturalarıyla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sadece son 1 yılda İSKİ kuruluşunun maliyeti yüzde 120 arttı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem artan su faturalarıyla ilgili hem de gündeme dair İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İSKİ, İstanbul'un en hayati kurumlarından biridir" dedi.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sadece son 1 yılda, İstanbul'umuza su temin eden İSKİ kuruluşumuzun maliyetleri yüzde 120 arttı. Kaçınılmaz olarak bu durum üzerine, İSKİ Genel Kurulu'na zam teklifimizi getirdik. Ne dedik? 10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani dar gelirlilerde artış yüzde 50 olsun.

11-20 metreküp kullananlar için yüzde 69 olsun. Aşırı su tüketenler için de yüzde 80 artış yapalım. Arkadaşlarım, bu zamma neden ihtiyaç olduğunu da İSKİ'nin tüm gelir ve gider kalemleri ile AK Parti Grup Başkanvekiline anlattı" açıklamasında bulundu.

"İSKİ, İstanbul'un en hayati kurumlarından biri"

İSKİ'nin öneminden bahseden İmamoğlu, "İSKİ, İstanbul'da yaşanan ve kentimize hiç yakışmayan sel baskınlarına, yaptığı milyarlarca liralık yatırımlarla son verdi. İstanbul'da, bizden önce, onlarca insanımız maalesef sel baskınlarında hayatını kaybetti. Millet, canını kurtarmak için Üsküdar'ın merkezinden yüzerek kaçıyordu. Bakın; geçtiğimiz günlerde, İstanbul'a 1 yılda yağan yağmurun 10'da 1'i sadece bir günde yağdı. Hiç sel baskını gördünüz mü? İşte İSKİ, bu yüzden İstanbul'un en hayati kurumlarından biridir. İSKİ maliyetinin altında su temini yapamaz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su faturası açıklaması - Son Dakika


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