İBB Başkanı İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye meclisine katıldı.

07.09.2024 22:08
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İBB Başkanı İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

ESKİŞEHİR - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye meclisine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birtakım ziyaretler için Eskişehir'e geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarının olduğu Büyükşehir Meclisi'nde konuştu. İmamoğlu, "Bütün yerel yönetici arkadaşlarım 'Ben zaten görevimi yapıyorum' demeyip daha yüksek seviyede, bu daha büyük fedakarlık. Yani görevimizi yaparken bir seferberlik hissetmelisiniz. Hatta her gününüzde 'ben bu iktidar yolculuğunda gereğini yaptım mı yapmadım mı? Bir eksiğim, açığım varsa bir gün sonra bunu nasıl kapatabilirim? Daha fazla nasıl emek harcayabilirim ki bu sürecin hakkını verebilirim' düşüncesiyle hareket etmesi gerekiyor. Hep beraber bunu yapabilirsek başaracağımıza inanıyorum. Çok inançlıyım onu söyleyeyim. Bilmiyorum ama Allah içime bir ferahlık veriyor benim. Sanki kazanacağız diyor. Ben bu hissi taşıyorum herhalde yüzüme de vuruyordur o ferahlık birazcık. İnşallah bu hissiyatımız gerçek olsun" dedi.

İmamoğlu, kentteki diğer programlara katılmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Binası'ndan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB Başkanı İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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