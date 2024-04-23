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İBB Başkanı İmamoğlu, koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli'ye devretti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli'ye devretti. Koltuğu devralan Metli'nin ilk talimatları, "Bütün okullarda öğrenci dolapları yapılmasını istiyorum. Çünkü, çantalarımızı taşımakta zorlanıyoruz. Bir de okullarımızda yemekhaneler olmasını istiyoruz. Bize de gelişmemizde yardımcı olmanızı diliyoruz" oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu, Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Selim Metli'ye devretti. İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesindeki gerçekleştirilen sembolik devir-teslim töreninde öğrenciler, Melike Eslem Mungan, Miraç Kartal Akdağ, Eylül Avcı, Hira Nur Kökcür ve Sinan Koç ile okul müdürü Mücahit Çatal ve görevli öğretmen Işıl Köktürk de hazır bulundu. Öğrenciler ve öğretmenlerle tek tek tanışıp bayramlaşan İmamoğlu, koltuğu ve sözü, 'yeni Başkan' Metli'ye bıraktı. İBB Başkanlığı makamına oturan çocuk Başkan Ali Selim Metli konuşma yaptı. Konuşmasına Metli, "Bugün 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Atatürk bu özel günü biz çocuklara armağan etti. Ben bu yüzden Atatürk'e büyük hayranlık duyuyorum ve bugün çok mutluyum. Burada konuşmama imkan sağladığınız için de sizlere çok teşekkür ederim" diyerek başladı.

Koltuğu devralan Başkan Metli ilk talimatı verdi

Konuşmasının devamında öğrencilerin okula giderken çantalarını taşımakta zorlandığını ifade eden Başkan Ali Selim Metli'nin ilk talimatı, "Bütün okullarda öğrenci dolapları yapılmasını istiyorum. Çünkü, çantalarımızı taşımakta zorlanıyoruz. Bir de okullarımızda yemekhaneler olmasını istiyoruz. Bize de gelişmemizde yardımcı olmanızı diliyoruz" oldu. Bu kapsamda telefon ile İBB Destek Hizmetler Daire Başkanı Barış Yıldız'ı arayan Başkan Metli, öğrenci dolaplarının yapılması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

"Hem kendi okulunuzda ama bütün öğrencilerin de böyle bir ihtiyacı olduğunu ifade ediyorsunuz"

Minik başkanın talimatlarına ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu, "İki açıdan yaklaştın olaya. Bir tanesi, günlük konforunuzu daha iyi hale getirmek için okul çantalarınızı, okuldaki dolaplara yerleştirip, ihtiyaç duyduklarınızı eve taşıyıp, duymadıklarınızı orada bırakıp, böyle değişerek, daha az ağırlıkta çantalarınız olsun istiyorsunuz. Dolap ihtiyacınız var anladığım kadarıyla sınıflarda ve bu konuda talep açıyorsunuz. Ama benim anladığım kadarıyla, sadece okulunuz için değil de genelde her okulda bunun da olmasını diliyorsunuz. Hem kendi okulunuzda ama bütün öğrencilerin de böyle bir ihtiyacı olduğunu ifade ediyorsunuz. Harika. Okullara yemekhane yapılması meselesini de çok önemsedim. Çünkü çocuklarımızın, özellikle sizin yaşlardaki çocuklarımızın gıda yönünden eksik kalmalarını hiçbirimiz istemeyiz. Özellikle, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki okullarımızın beslenmeyle ilgili hem desteklenmeleri hem de bazı okullarda eğer eksik varsa, yemekhane veya yöneticilerimizin uygun gördüğü şekliyle, anladığım kadarıyla çocuklarımızın mutlaka daha iyi gıda almalarının sağlanmasını da istiyorsunuz" dedi.

Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek günün anısına hediye veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, misafirlerini kapıya kadar uğurladı.