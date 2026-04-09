Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Gençlik Orkestrası İlk Konserini Veriyor

09.04.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB İstanbul Gençlik Orkestrası, 11 Nisan 2026'da 'Müzede Senfoni' konseri ile sahne alacak.

(İSTANBUL) İBB'nin ilk genç orkestrası İBB İstanbul Gençlik Orkestrası, ilk konseri "Müzede Senfoni" ile dinleyicileriyle buluşacak. Konser, 11 Nisan 2026 Cumartesi saat 18.00'de Artİstanbul Feshane'de İBB Sanat Koleksiyonu'nun "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi eşliğinde gerçekleşecek. Katılımcılar, sergiyi gezerken senfonik konser dinleme deneyimi yaşayacak.

İBB Kültür'e bağlı İBB Orkestra bünyesinde Şef Orhan Şallıel yönetiminde kurulan İBB İstanbul Gençlik Orkestrası, genç müzisyenlerin sanatsal gelişimlerini desteklemeyi ve onları uluslararası sahnelere hazırlamayı hedefliyor. Orkestra, bünyesinde yer alan genç müzisyenlere, süreç boyunca ulusal ve uluslararası alandan şefler ve müzik insanlarıyla gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, ustalık sınıfları ve ortak projelerle kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul'un dört bir yanından başvuran genç yeteneklerin titizlikle değerlendirildiği gençlik orkestrası seçme süreci, yenilikçi bir yaklaşımla gerçekleştirildi. Dünyanın farklı noktalarından alanında uzman müzisyen ve akademisyenlerden oluşan gizli ön eleme jürisi, adayları çevrimiçi olarak dinleyerek değerlendirdi.

Sergi eşliğinde senfoni deneyimi

İBB İstanbul Gençlik Orkestrası genç müzisyenleri uluslararası bir vizyonla buluşturan yolculuğuna 11 Nisan 2026 Cumartesi akşamı 18.00'de Artİstanbul Feshane'de gerçekleşecek bir tanıtım ve ilk konserle başlıyor. "Müzede Senfoni" konseri, dinleyicilere İbrahim Çallı'dan Gentile Bellini'ye 187 sanatçının eserlerini bir araya getiren "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisini gezerken bir yandan da senfonik konser dinleme deneyimi sunacak.

Şef Orhan Şallıel yönetimindeki İBB İstanbul Gençlik Orkestrası, Mozart, Ravel, Paganini ve Mendelssohn'un eserlerini seslendirilecek. Gecenin solisti ise keman sanatçısı Chingiz Osmanov olacak.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, İstanbul, Gençlik, Müzik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:36:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.