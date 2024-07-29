İBB KADIN Yaz Şenlikleri İstanbullularla Buluştu

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(İSTANBUL)- İBB KADIN, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği şenliklerle 6 ilçede 6 bin 600 İstanbullu ile buluştu. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle İstanbullular doyasıya eğlendi.

İBB KADIN, temmuz ayı boyunca yaz etkinlikleri kapsamında birçok farklı noktada yaz şenliği düzenledi. Sancaktepe Meydan Parkı, Beykoz Küçüksu Mesire ve Etkinlik Alanı, Kağıthane İBB Sadabad Korusu, Sultangazi Alibey Baraj Üstü Parkı, Gaziosmanpaşa Meydanı ve Fatih Anıt Parkı'nda farklı tarihlerde düzenlenen şenliklere binlerce insan katıldı. 6 ilçede 3 bin 700 kadın, bin 700 çocuk ve bin 200 erkek olmak üzere toplam 6 bin 600 İstanbullu doyasıya eğlendi.

Çeşitli etkinlikler düzenlendi

İBB KADIN Yaz Şenliği kapsamında bir dizi yarışma, sahne etkinlikleri, oyunlar ve atölyeler düzenlendi. Binlerce insan halat çekme ve çuval yarışlarında kıyasıya rekabet ederken, çocuk müzikali, zumbashow, illüzyon gösterileri, palyaço gösterileri, Mahalle Evleri Korosu ve Bando Takımı da sahneleri renklendirdi.

Şenliklerde, büyük Jenga oyunu, çocuk ve yetişkinler için sanat atölyeleri, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleri ve sürpriz maskot eğlenceleriyle hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birçok aktivite düzenlendi.

Şenlik alanlarında ayrıca kumanya paketi dağıtımı, patlamış mısır, pamuk şeker ve Halk Süt dağıtımı da gerçekleştirildi.