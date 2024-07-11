İBB Meclisi Kentsel Dönüşümde Yeniden Yapım Maliyetlerine Destek Sağlama Kararı Aldı - Son Dakika
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İBB Meclisi Kentsel Dönüşümde Yeniden Yapım Maliyetlerine Destek Sağlama Kararı Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, kentsel dönüşümde riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması ve bina incelemesinde ortak hizmet protokolünün yapılması kararını oybirliğiyle geçti. Ayrıca, İstanbul Kart yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 30 yaşından gün almamış öğrencilere indirimli kart hakkı tanındı.

11.07.2024 22:41
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Temmuz ayı son toplantısından kentsel dönüşümde riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ve ile bina incelemesinden ortak hizmet protokolünün yapılması kararı İBB meclisi tarafından oybirliğiyle geçti. Toplantıda ayrıca ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliği öğrenci tanımı da değişerek, indirimli kartta 30 yaşından gün almamış tanımı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda kentsel dönüşüm ile ilgili oy birliğiyle kararlar alındı. Riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması kararı İBB meclisi tarafından oybirliğiyle geçti.

Ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliği öğrenci tanımı değişti

Mecliste oy çokluğuyla alınan karar çerçevesinde 30 yaşından gün almış olan kişiler indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. 30 yaşını geçen öğrencilere tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonmanda ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

Konu hakkında konuşan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özkan, "SGK kayıtlarını görebilsek kim öğrenci kim değil anlaşılacak ancak 2019 yılından beri verilere ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. 30 yaşını geçen öğrencilerin yüzde 10 indirim hakları olacak. 2019'dan sonra toplam öğrenci sayısında azalma olmasına rağmen 30 yaş üstü öğrenci sayısı hayatın olağan akışına aykırı şekilde 122 binden 270 bine yükseldi. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünün düştüğünü gösteriyor bu veriler" şeklinde konuştu.

"Öğrencilikte yaşa takılanlar diye bir kategori oluşturdular"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, "Öğrencilikte yaşa takılanlar diye bir kategori oluşturdular. Biz öğrenmenin yaşı yoktur diye biliyoruz ama İBB'ye göre öğrenmenin yaşı var. Oda 30 yaş bunu nasıl bulmuşlar neye göre belirlemişler. Öğrencilerin ulaşım harçlığına göz dikecek kadar işler kötü. Çok övündükleri öğrenci yurtlarına zam yapacak kadar kötü, kendi deyimleriyle sıfırı tüketmiş bir belediye bunu yapabilir. Geçmiş dönemde üniversitede öğrencilik yapmış ulaşımın ne kadar önemli olduğunu bilem bir kardeşinizim. Ben bu teklifi iki elimi kaldırarak hayır diyeceğim ve İstanbul'da yaşayan öğrenci kardeşlerimizi bu uygulamaya karşı sessiz kalmamaya davet ediyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerinde olan "iş arayan İstanbul kart" teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bölgesel istihdam ofislerine iş başvurusu yapanlar başvuruya giderken 3 ay süreyle günde 4 kez ücretsiz toplu ulaşım desteği alınmasına karar verildi.

İBB'nin, Hızlı Tarama yöntemiyle en riskli bulduğu grupta yer alan binalar için yaptığı kentsel dönüşüm kira yardımları 7 bin TL'ye çıkarılması uygun görüldü. Karar çerçevesinde İstanbul'da ikamet edenlere 18 ay boyunca verilen 4 bin 500 TL olan kira yardımı 7 bin TL olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB Meclisi Kentsel Dönüşümde Yeniden Yapım Maliyetlerine Destek Sağlama Kararı Aldı - Son Dakika

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