İbrahim Hakkı Tör asaleten atandı - Son Dakika
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İbrahim Hakkı Tör asaleten atandı

11.03.2022 00:58
İbrahim Hakkı Tör asaleten atandı

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Vekili olarak bir süredir görev yapan Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastaneye Başhekim olarak asaleten atandı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Vekili olarak bir süredir görev yapan Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastaneye Başhekim olarak asaleten atandı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Vekili olarak 7 ay sürdürdüğü başhekim vekilliğinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, Başhekim olarak asaleten atandı.

İbrahim Hakkı Tör kimdir?

30.04.1984 yılında Erzurum'da doğdu. İlköğretim, lise öğrenimlerini Erzurum'da tamamladı. 2002-2008 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisans öğrenimini tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Erzurum Palandöken ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde Sağlık Grup Başkanlığı görevini üstlendi. 2009-2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda uzmanlık ihtisasını yaptı. 2014-2018 yılları arasında Erzurum Nene hatun Kadın Doğum Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde uzman doktor olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladı.18.04.2018 tarihinde SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde Doktor Öğretim üyesi olarak atandı. 06.10.2020 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar aynı hastanede başhekim yardımcılığı yaptı. 24.02.2022 tarihine kadar SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim vekilliği yaptı ve bu tarihten itibaren asaleten Erzurum Şehir Hastanesi başhekimliği görevine başladı. Evli ve iki kız çocuğu bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından asaleten ataması gerçekleşen Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör Başhekim vekili olarak görev yaptığı dönem içerisinde hastanede hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar arasında koordinasyonu en iyi şekilde sağlaması ile her kesimin gönlünü kazanmıştı. - ERZURUM

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Atatürk Üniversitesi, Şehir Hastanesi, Öğretim Üyesi, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İbrahim Hakkı Tör asaleten atandı - Son Dakika


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