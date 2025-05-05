İbrahim Selamet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erzurum GSİM Şoförlerinden İbrahim Selamet son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Önceki gün sabah namazı sonrası kalp krizi sonucu yaşamanı yitiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Araç Sevkiyat Birimi şoför personellerinden İbrahim Selamet (41) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Selamet'in cenazesi, Kayakyolu Osman Efendi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Palandöken Tuzcu Mahallesinde toprağa verildi. Cenaze Namazına Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet, Şube ve İlçe Müdürleri ile kurum çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İbrahim Selamet'i genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi her zaman güler yüzlü ve işini seven bir arkadaşımızdı. Erzurum GSİM ailesi olarak çok kıymetli bir personelimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi. - ERZURUM