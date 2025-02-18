IC Vakfı'ndan Öğrencilere Oyuncak Hediye - Son Dakika
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IC Vakfı'ndan Öğrencilere Oyuncak Hediye

IC Vakfı\'ndan Öğrencilere Oyuncak Hediye

Ağrı'da IC Mutluluk Harekatı projesiyle ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye hayal ettikleri oyuncaklar verildi.

18.02.2025 17:13
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Ağrı İbrahim Çeçen Vakfı (IC) tarafından hayata geçirilen "IC Mutluluk Harekatı" projesi kapsamında, il genelindeki anaokulu ve ilkokullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin hayallerindeki oyuncaklar temin edilerek kendilerine hediye edildi.

"IC Mutluluk Harekatı" projesi çerçevesinde öğrencilerden, sahip olmak istedikleri oyuncakları bir kağıda yazarak öğretmenlerine teslim etmeleri istendi. Toplanan notlar, okul yöneticileri aracılığıyla IC Vakfı İl Temsilcisi Güven Karakaya'ya ulaştırıldı. Ardından, İbrahim Çeçen Vakfı Genel Müdürü Dr. Meral Dinçer başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından öğrencilerin hayalini kurduğu oyuncaklar tek tek belirlenerek satın alındı.

Hazırlanan hediyeler, özel paketler halinde öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlandı. Proje kapsamında yaklaşık 500 öğrencinin hayalindeki oyuncak temin edilerek kendilerine teslim edildi.

Proje kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İbrahim Çeçen Vakfı Genel Müdürü Dr. Meral Dinçer ve beraberindeki heyet, Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, böyle anlamlı bir projeye katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların yüzündeki tebessümün en büyük kazanç olduğunu belirten Kökrek,"Bugün burada, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Onların mutluluğu, biz eğitimciler için en önemli önceliklerden biridir. Hayalindeki oyuncağa kavuşan her çocuğumuzun gözlerindeki ışıltıyı görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren başta iş insanı Sayın İbrahim Çeçen olmak üzere, IC Vakfı yöneticilerine, gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin devam etmesi en büyük temennimizdir. Çocuklarımızın mutlu olduğu bir dünyada yaşamak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi

IC Vakfı Genel Müdürü Dr. Meral Dinçer de yaptığı konuşmada, çocukların hayallerini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, bu tür projelerle sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Programa, Milli Eğitim Şube Müdürü Necmi Karaoğlan, IC Vakfı Temsilcisi Güven Karakaya, IC Vakfı gönüllüsü Hande Başbuğ, İbrahim Çeçen Üniversitesi Şube Müdürü Bülent Yontar ve Ozanlar Köyü Muhtarı İsmail Tanrıverdi de katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel IC Vakfı'ndan Öğrencilere Oyuncak Hediye - Son Dakika

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