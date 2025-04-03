İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Erzincan\'da Sokak Hayvanları İçin İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Erzincan'da sokak hayvanları için yapımı devam eden hayvan barınağı, Mahalli İdareler Birliğince yapılan hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'a, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Aktaş'a sokak hayvanlarının toplanması, hayvan bakım merkezi ve doğal yaşam alanıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında sokak hayvanlarına yönelik yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler doğrultusunda, Belediye tarafından mevcut 17 bin metrekarelik hayvan bakım merkezi alanını, 41 bin metrekareye çıkarmak için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Atatürk Kent Ormanı Bölgesi'nde 70 bin metrekarelik bir alanda rehabilite edilen hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanını yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Aktaş'a yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde anlatıldı. - ERZİNCAN