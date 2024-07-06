İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'u ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Aktaş, Eskişehir'de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Vali Aksoy ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

06.07.2024 11:14
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Vali Aksoy'u ziyaret etti. Günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Aktaş, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
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