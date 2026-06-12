Şırnak\'ta terörsüz Türkiye vurgusu

Şırnak'ta yaptırılan Şehit Aybüke Yalçın Kütüphane açılış töreninde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Bu ülkenin hiçbir yeri terör yatağı değildir. Gençlerimize terörsüz bir Türkiye bırakmakta kararlıyız" dedi.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği'nce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğinde merkeze bağlı Kumçatı beldesinde yaptırılan Şehit Aybüke Yalçın Okuma Salonu ve Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bölgenin artık terörle değil, eğitim, kültür ve başarı hikayeleriyle anılması gerektiğini belirtti. Turan, Yeşeren Gençlik Derneğinin Türkiye genelinde önemli bir misyona imza attığını ifade ederek, "Yeşeren Gençlik Derneğimiz şimdiye kadar 76 kütüphane açmış. Türkiye'mizin 81 iline atıfla hedefinin de 81 olduğunu, kalanların da en kısa sürede toparlanacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının yalnızca güvenlik kurumlarından ibaret olmadığını belirten Turan, "Bakanlığımız her ne kadar emniyet, sahil güvenlik, jandarma gibi kolluk birimleriyle anılsa da göç, nüfus, AFAD ve Sivil Toplum Genel Müdürlüğü gibi toplumun her kesimine dokunan hizmet alanlarımız da var. Bugün açılışını yaptığımız bu kütüphane de Sivil Toplum Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle projelendirilmiştir" şeklinde konuştu.

Kütüphanelerin medeniyetin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Turan, "Bizler Şırnak'ta, hemen arkamızda Cizre'de, aşağıda Ortadoğu'da kavgayla, savaşla, terörle anılmak yerine; tam bu toprakların hatırası olan kitapla, ilimle, irfanla anılmayı çok özledik. Çünkü bizim tarihimiz kavgayla değil barışla inşa edilen, savaşla değil ilimle yoğrulan çok özel bir tarihtir" ifadelerini kullandı.

Kavganın kimseye fayda sağlamadığını ifade eden Turan, "Kimseye savaşmanın, sınırları zorlamanın, farklı büyük ülkelere sırtını dayayarak kendi ülkesine yanlış yapmanın faydası yoktur. Beraber büyümek, beraber üretmek zorundayız" dedi.

Genç nüfusun önemine dikkat çeken Turan, "Avrupa'nın ve dünyanın gençliğini uyuşturucuyla, terörle ve eğitimsizlikle kaybettiği bir dönemde Türkiye'miz ve Şırnak'ımız gençlerini ayağa kaldırmaya, geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Bu nedenle bu bölgelerde daha çok olmaya, gençlerle buluşmaya, okul ve kütüphane açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yıllarca bölge için kullanılan "terör yatağı" tanımlamalarına sert tepki gösteren Turan, şunları söyledi:

"Ben isyan ediyorum bir Çanakkale evladı olarak. Bu ülkenin hiçbir yeri terör yatağı olmaz, olmamalıdır. Bu ülkenin hiçbir bölgesi, kenti, köyü terör yatağı değildir. Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı düşünün. Genç yaşında sazıyla türkü söyleyen, ailesinden ayrılarak bu ülkenin çocuklarına eğitim vermek isteyen bir öğretmeni katletmenin hangi topluma, hangi anlayışa faydası olabilir?"

Türkiye'nin terörden ağır bedeller ödediğini belirten Turan, artık kavga yerine kardeşliğin hakim olması gerektiğini vurgulayarak, "40 yıl geçti. Her aile zarar gördü. Ama geçmişle kavga ederek geleceği inşa edemeyiz. Sabredeceğiz, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz ve bu gençliğe terörsüz bir ülke bırakacağız" şeklinde konuştu.

Bölgedeki savaşlara rağmen Türkiye'nin kardeşlik hukukunu koruduğunu ifade eden Turan, "Kuzeyimize bakın savaş var, güneyimize bakın savaş var. Buna rağmen aynı bayrak altında yaşayan 86 milyon kardeşiz. Geleceğin Türkiye'sini terörün değil; kitabın, ilmin, başarının ve huzurun ülkesi olarak inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın kadim ve özel bir şehir olduğunu belirten Turan, "Biz bu güzel şehrin terörle değil; yatırımla, başarıyla anılmasını istiyoruz. Silahın bu millete ekonomik maliyetini de biliyoruz, kütüphanesizliğin ve eğitimsizliğin nelere mal olduğunu da biliyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşmasını yürekten temenni ediyoruz" dedi.

Açılışta konuşan İçişleri Bakanlığı Müşaviri ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan ise şehitlerin isimlerini yaşatmak ve gençleri kitapla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Atan, "Vatan uğruna, bayrak uğruna, şehitlerimiz için kütüphaneler kurmaya çalışıyoruz. En büyük desteğimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızdan alıyoruz. Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere deprem bölgeleri ve Ankara'da toplam 76 kütüphane ve okuma salonu açtık. Her birinde şehitlerimizin adını yaşatarak gençlerimize emanet bırakıyoruz" diye konuştu.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombol, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, 81 ilden Şırnak'a gelen şehit ve gazi aileler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK