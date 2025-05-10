İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız"

İstanbul'da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) düzenlediği Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız.

10.05.2025 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) düzenlediği Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz" dedi.

Bakırköy'de ASKON'un Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programı düzenlendi. Düzenlenen programa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "ASKON'un kuruluşuna vesilen olan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Bu topraklar el karda, gönül yarda diyen bir geleneğin mirasçısıdır. Ticaretin sadece kazanç değil, kul hakkında dikkat etme bilinciyle yapıldığı bir anlayışla yoğrulmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.) buyurur ki; 'Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.' Bu müjde, bizlere ticaretin sadece dünyevi değil, uhrevi bir sorumluluk olduğunu da hatırlatmaktadır. Rızkın bereketlenmesi, kazancın helal yoldan elde edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine el uzatılması, İslam ticaret anlayışının özünü oluşturmaktadır. Bu anlayış, bireysel zenginleşmeden çok, dayanışmayı ve toplumsal kalkınmayı amaçlar. İmam Gazali'nin ifadesiyle 'helalin ne olduğunu öğrenmek ve ona sarılmak, ibadetlerin en faziletlisidir.' Kazanç helalden olmalı, kalbe huzur, topluma hayır getirmelidir" diye konuştu.

"Türkiye son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür"

Türkiye'nin son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüştüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu da ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alan da daha adil, daha güçlü ve daha dirayetli bir Türkiye inşasını hedeflemektedir. Türkiye son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür. Dolayısıyla bizlere düşen hem ekonomik açıdan hem teknolojik açıdan hem de insan kaynağı bakımından kendimizi geliştirmek, bu küresel yarışta söz sahibi olmaktır. Böylece mazlum coğrafyaların, sesi olma sorumluluğunu daha güçlü üstlenmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimizi, el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı Türkiye'nin Yüzyılı yapacağız. Ülkemizin devlet geleneği, genç nüfusu, stratejik konumu, tarihten süzülüp gelen sağlam medeniyet birikimi, bizlere bu güveni fazlasıyla veriyor" şeklinde konuştu.

"Huzur olmayan yerde ticaret olmaz"

Konuşmasına devam eden Yerlikaya, "Bu yolda bizim de sorumluluklarımız var. İçişleri Bakanlığı olarak bizler, milletimizin huzurunu daim kılmak, şehirlerimizi güvenle yoğurmak, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz. Hamdolsun, kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadele neticesinde, organize suç yapılarının inlerine bir bir girilmiş, zehir tacirlerine, suç odaklarına darbe üstüne darbe indirilmiştir. Amacımız sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda huzurun ve güvenin, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir hale gelmesidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, istanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

17:33
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini üzdü
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
12:20
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti Şaşırtan itiraf geldi
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti? Şaşırtan itiraf geldi!
12:20
Türkiye’nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
11:59
Hollywood’daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava Sürpriz isim ifadeye davet edildi
Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi
11:58
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
11:57
İmzayı atması an meselesi Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular
İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
11:53
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
11:46
Anne-babalar dikkat Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
11:42
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den günler sonra yeni haber
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal'den günler sonra yeni haber
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 18:08:30. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.