İçişleri Bakanı: Çanakkale\'deki Depremde Olumsuz Bir Durum Yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA