İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya\'dan Irak\'ta şehit olan askerler için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA