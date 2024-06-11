İEÜ Öğrencileri Girişimcilik Projelerini Jüriye Sundu

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu bünyesinde verilen Girişimcilik dersini alan 40 öğrenci, aylar süren çalışmalar sonucu hazırladıkları projeleri, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları Dr. Ali Ercan Özgür ve ünlü sanatçı Mert Fırat ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler'in yer aldığı jüriye sundu.

Girişimcilik ve sosyal proje konusunda birçok örnek çalışmaya imza atan tecrübeli isimlerle buluşan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nden gençler, hem merak ettiklerini sordu hem de kariyer hedefleri için kendilerine ışık olacak fikirleri dinledi. İEÜ Konferans Salonunda gerçekleşen proje sunumu etkinliğine dönem boyunca titizlikle hazırlanan öğrenciler, gruplar halinde çalışarak hayata geçirdikleri 11 projeyi büyük heyecanla anlattı. İEÜ Öğretim Görevlisi Dr. Övgü Pınar'ın yönlendirmesiyle; teknoloji, sanat, ticaret ve turizm gibi farklı alanlara yönelik çalışmalar yapan gençler, yenilikçi ve özgün fikirleriyle dikkat çekti. Meslek Yu"ksekokulu Mu"du"ru" Emre Küheylan ve Mu"du"r Yardımcısı Edit Habif'in de bulunduğu jüri, her projeyi hassasiyetle değerlendirerek önerilerini gençlerle paylaştı.

İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatif kimliğiyle 2015 yılında faaliyete geçen İhtiyaç Haritasının Kurucu Ortakları Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür, gençlere bu fikrin çıkış hikayesini anlattı. İhtiyaç Haritasının, içinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bulunduğu, on binlerce gönüllüsü olan ve kar amacı gütmeyen bir sosyal oluşum olduğunu hatırlatan Özgür ve Fırat, üniversite hatıralarından bahsederek sosyal projelerde yer almanın önemi noktasında gençlere tavsiyelerde bulundu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler ise dijitalleşmenin yanı sıra analog sosyalleşmenin de önemine dikkat çekerek, "Babamın çok sevdiğim bir sözü var. Bana; 'Hayatta para ile satın alamayacağın tek şey tecrübe' derdi. Tecrübeyi her daim önemseyin. İçinde bulunduğumuz çağda, önemini artıran iki konu da network ve data. Bilgiye, yani dataya ulaşmak, eskiden zordu. Bizler, ansiklopedileri okuyup bilgiye ulaşmaya çabalardık. Sizler, bu anlamda daha şanslısınız. Evet, dünyada hızlı bir dijitalleşme söz konusu. Bu durum, sosyalleşmenin ölçütlerini de değiştirmeye başladı. Ancak benim sizlerden istediğim, ne olursa olsun analog sosyalleşmeden vazgeçmemeniz. İhtiyaç Haritası tarzında oluşumlarda yer alın, sosyal projeleri ve birebir etkileşimi önemseyin. Herkesle iyi ilişkiler kurmaya çalışın ve asla içinize kapanmayın" diye konuştu. - İZMİR