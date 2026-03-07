Iğdır Aralık'ta İran'a Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır Aralık'ta İran'a Destek Yürüyüşü

07.03.2026 11:44  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır’ın Aralık ilçesinde İran’a yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

(IĞDIR) - Haber: Serdar ÜNSAL

Iğdır'ın Aralık ilçesinde İran'a yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Aralık Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Protesto için Karasu Camisi önünde toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Cami önünden Dört Yol mevkisine kadar yürüyen vatandaşlar, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "Türkiye İran kardeştir, İsrail kalleştir" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Aralık İlçesi Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya, bir konuşma yaptı. Güzelkaya ABD ve İsrail'i kınadıklarını belirterek, uzun yıllardır Gazze başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan saldırılara tepki gösterdi. Güzelkaya, Bosna Hersek, Karabağ ve Irak'ta yaşanan olaylara da değinerek, bugün İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıları protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İslam dünyasının birlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Güzelkaya, mazlum halkların sonunda zalimlere karşı mutlaka zafer kazanacağına inandıklarını ifade etti. Etkinliğe, Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya da katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Aralık, Iğdır, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır Aralık'ta İran'a Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:28:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Iğdır Aralık'ta İran'a Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.