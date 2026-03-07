Iğdır Aralık'ta İran'a Destek Yürüyüşü

(IĞDIR) - Haber: Serdar ÜNSAL

Iğdır'ın Aralık ilçesinde İran'a yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Aralık Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Protesto için Karasu Camisi önünde toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Cami önünden Dört Yol mevkisine kadar yürüyen vatandaşlar, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "Türkiye İran kardeştir, İsrail kalleştir" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Aralık İlçesi Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya, bir konuşma yaptı. Güzelkaya ABD ve İsrail'i kınadıklarını belirterek, uzun yıllardır Gazze başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan saldırılara tepki gösterdi. Güzelkaya, Bosna Hersek, Karabağ ve Irak'ta yaşanan olaylara da değinerek, bugün İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıları protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İslam dünyasının birlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Güzelkaya, mazlum halkların sonunda zalimlere karşı mutlaka zafer kazanacağına inandıklarını ifade etti. Etkinliğe, Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya da katıldı.