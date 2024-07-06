Iğdır Belediyesi, 204 şirket personelinin iş akdini feshetti - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi, 204 şirket personelinin iş akdini feshetti

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Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, 2024 Mahalli İdareler Seçiminden önce işe alınan 204 şirket personelinin iş akdine feshedildiğini açıkladı. Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan ise işten çıkarılma kararının haksızlık olduğunu belirterek, eylem yapacaklarını duyurdu.

06.07.2024 17:11  Güncelleme: 17:25
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HABER - SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, 2024 Mahalli İdareler Seçiminden önce işe alınan 204 şirket personelinin iş akdine feshedildiğini açıkladı.

Iğdır Belediye Başkanı Nuri Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin personel fazlalığı nedeniyle çıkarıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm halkımızın bildiği üzere 31 mart yerel seçimleri öncesi, belediyeye ihtiyaç fazlası personel alımı yapılmıştır. Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine, bizim emeğe verdiğimiz değer, kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kurumumuzun borç durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 5 Temmuz'dan itibaren son verilmiştir."

Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, işten çıkarılma kararının haksızlık olduğunu belirterek, pazartesi gününden itibaren eylem yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır Belediyesi, 204 şirket personelinin iş akdini feshetti - Son Dakika

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