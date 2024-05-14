Iğdır'da 14 Mayıs Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Iğdır'da 14 Mayıs Çiftçiler Günü Kutlandı

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Iğdır'da düzenlenen programda çiftçiler, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Programda çiftçilerin önemi vurgulandı ve tarımsal su sorununa çözüm olacak Tuzluca barajının ihalesi yapıldığı müjdesi verildi.

14.05.2024 13:16
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Iğdır'da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı

IĞDIR - 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen programda çiftçiler bir araya geldi.

Iğdır Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program günün önem ve anlamını belirten konuşmalar ile devam etti. Iğdır'daki çiftçilerin bütün desteklerden yararlanmaları için çalıştıklarını belirten Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş; "İlimizde tarımsal hayvancılığın kalkınması bizim için önemli bir yer almaktadır. Bu çerçevede ilimizde tarımsal hayvancılığa yönelik destekleyici çalışmalarımız her yıl artarak devam etmektedir" dedi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, çiftçilerin değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak Iğdır'da su kullanımının da hor kullanıldığına dikkat çekti Vali Turan konuşmasında; "Kim ki üretiyorsa efendi olur kim ki üretmiyorsa birine muhtaç olur el açar birisinin kölesi olur. Demek ki en önemli temel ihtiyacımız olan gıda ürünlerini üretenler üretmeyenlerin efendisi olur. Iğdır'da su sorunu yok Iğdır'da suyu kullanmama sorunu var. Türkiye'de ben birçok vilayette bulundum. Suyun bu kadar hor bu kadar vahşi bu kadar plansız kullanılan başka bir yer görmedim" dedi. Vali Turan, Iğdır'ın tarımsal su soruna çözüm olacak Tuzluca barajının ihalesinin yapıldığı müjdesini de çiftçilere vererek; "20 yıldır yapılamayan Tuzluca barajının ihalesi yapıldı. Peki, sonra ne yapılacak? Ona bağlı olarak kapalı sulama sistemleri yapılacak. Iğdır'ın en önemli sorunu olan suyu kullanmama sorunu ortadan kalkacak" dedi. Program çiftçilere plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da 14 Mayıs Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 14 Mayıs Çiftçiler Günü Kutlandı - Son Dakika
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