Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunuldu - Son Dakika
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Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunuldu

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Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunuldu
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Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Kütüphanesi bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 100. Yıl Kütüphanesi bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Iğdır 100. Yıl Kütüphanesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program devam etti. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Iğdır Şubesi Başkanı Gazi Orhan Severli, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakarlıkta bulunan kahramanlar olduğunu belirterek, şehit ve gazileri minnetle andı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüIğdırYerelSon Dakika

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