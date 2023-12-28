Iğdır\'da ahır yangınında 200 koyun kurtarıldı

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SERDAR ÜNSAL

Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi 1045. Sokak'ta bulunan bir ahırda yangın çıktı. Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri ahırda bulunan 200 koyunu yanmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Alikamerli Mahallesi'nde Orhan Koyuncu'ya ait ahırda ve bahçede yangın çıktı. Yangının itfaiyeye haber verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, ilk önce koyunları yanmaktan kurtardı. Ardından ot yığınına müdahale eden ekipler yangının yayılmasını engelleyerek söndürdü.