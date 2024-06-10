Iğdır'da dağcılar şelaleden iniş yaptı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da dağcılar şelaleden iniş yaptı

Iğdır'da dağcılar, heyecan dolu bir günün ardından Gurgure şelalesinden başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şahap Eryılmaz önderliğinde Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş birlikte şelaleden başarılı bir iniş yaptılar. Şelale inişleri turizm alanında yeni bir sektör olmaya başladığını belirten Eryılmaz, doğaseverleri bu deneyimi yaşamaya davet etti.

10.06.2024 17:22
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Iğdır'da bir ilke imza atan dağcılar şelaleden iniş yaptılar

IĞDIR - Iğdır'da dağcılar, heyecan dolu bir günün ardından şelaleden başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" Iğdır, tarım ve hayvancılığın yanında doğaseverlerin de gözdesi konumundadır. Şehrin etrafını çevreleyen dağlar sayesinde şehirde dağcılık faaliyeti gün geçtikçe artarken dağcılarda her gün yeni maceralar peşinde koşuyor. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Uğruca köyü ile Yukarı Civanlı köyleri arasında yer alan ve kar sularıyla oluşan Gurgure şelalesinde dağcılar, zorlu parkurda sergiledikleri ustalıkla adrenalin dolu bir deneyim yaşadı. Kent merkezine yaklaşık 66 kilometre uzaklıkta bulunan şelalede dağcılar iniş gerçekleştirdi. 2800 rakımda ve 50 metre yükseklikte bulunan Gurgure şelalesinde soğuk su ve yüksek debiye rağmen ilk defa bu şelalede iniş yaptılar. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şahap Eryılmaz önderliğinde Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş birlikte şelaleden Başarlı bir iniş yaptılar. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şahap Eryılmaz şelale inişlerin turizm alanında yeni bir sektör olmaya başladığını belirtti.

Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, hayatında birçok defa dağdan iniş yaptığını il defa şelaleden indiğini belirterek; "Burası çok sert bir kaya ve çok kaygan. Şelale inişini ilk defa burada gerçekleştirdim bu mutluluk verici. Bütün doğaseverleri buraya bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da dağcılar şelaleden iniş yaptı - Son Dakika

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