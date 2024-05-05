Iğdır'da dağlar yağmur sonrası yeşile büründü - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da dağlar yağmur sonrası yeşile büründü

Iğdır'da sıcak geçen havalardan sonra sararmaya başlayan dağlar, yağan yağmur sonrası yeniden yeşile büründü. Nisan ayında yeterli miktarda yağmur yağmayınca otlar sararmaya başlamıştı. Ancak son 4 gündür devam eden yağışlar sayesinde şehri çevreleyen dağlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Iğdırlılar da yeşilliği fırsat bilerek hafta sonu pikniğe çıkarak manzaranın tadını çıkardı.

05.05.2024 19:53
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Iğdır'da dağlar yağmur sonrası yeşile büründü

IĞDIR - Iğdır'da sıcak geçen havalardan sonra sararmaya başlayan dağlar yağan yağmur sonrası yeniden yeşile büründü.

Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da Nisan ayında yeterli miktarda yağmur yağmayınca şehir merkezi dahil her yerde otlar sararmaya başladı. 4 gündür belirli aralıklarla devam eden yağış sonrası şehri çevreleyen dağlar yeniden yeşile büründü. Ağrı Dağı eteklerindeki yeşile bürünen dağlarda da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kartpostallık görüntülerin yanı sıra yeşilliği fırsat bilen Iğdırlılar da hafta sonu pikniğe çıkarak yeşilliğin tadını çıkardı. Ortaya çıkan güzel manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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