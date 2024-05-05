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Iğdır'da dağlar yağmur sonrası yeşile büründü

IĞDIR - Iğdır'da sıcak geçen havalardan sonra sararmaya başlayan dağlar yağan yağmur sonrası yeniden yeşile büründü.

Doğunun Çukurova'sı Iğdır'da Nisan ayında yeterli miktarda yağmur yağmayınca şehir merkezi dahil her yerde otlar sararmaya başladı. 4 gündür belirli aralıklarla devam eden yağış sonrası şehri çevreleyen dağlar yeniden yeşile büründü. Ağrı Dağı eteklerindeki yeşile bürünen dağlarda da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kartpostallık görüntülerin yanı sıra yeşilliği fırsat bilen Iğdırlılar da hafta sonu pikniğe çıkarak yeşilliğin tadını çıkardı. Ortaya çıkan güzel manzara havadan görüntülendi.