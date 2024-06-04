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Iğdır'da 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi

IĞDIR - Iğdır'da çevre bilincini artırmak ve kuraklıkla mücadelede etkin adımlar atmak amacıyla 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi.

Iğdır'da 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Topçular Mahallesinde Bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünden çevre temizliği başlatıldı. Çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık hedefine ulaşılması, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi için başlatılan temizlik etkinliğine Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki mahkümlar da destek verdi. 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' çerçevesinde hafta boyunca şehrin farklı bölgelerinde etkinlikler düzenlenecek. Etkinliğin önemine vurgu yapan Çevre Şehircilik İl Müdürü Resul Deveci; "2022 yılından beri 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak Türkiye'de çevre haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bugün de çevre temizliği yapıyoruz kendi çevremizi temiz tutmak adına. Gerek Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerek kurum personellerimiz ile kurum ve çevresindeki bütün atıkları toplamak için etkinlik yaptık. Bu etkinliğimizin amacı da sıfır atıktır" dedi.