Iğdır'da 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'da 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi

Iğdır'da çevre bilincini artırmak ve kuraklıkla mücadelede etkin adımlar atmak amacıyla 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi. Topçular Mahallesinde bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünden başlatılan temizlik etkinliğine Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki mahkümlar da destek verdi. Hafta boyunca şehrin farklı bölgelerinde çevre etkinlikleri düzenlenecek.

04.06.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi

IĞDIR - Iğdır'da çevre bilincini artırmak ve kuraklıkla mücadelede etkin adımlar atmak amacıyla 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi.

Iğdır'da 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Topçular Mahallesinde Bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünden çevre temizliği başlatıldı. Çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık hedefine ulaşılması, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi için başlatılan temizlik etkinliğine Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki mahkümlar da destek verdi. 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' çerçevesinde hafta boyunca şehrin farklı bölgelerinde etkinlikler düzenlenecek. Etkinliğin önemine vurgu yapan Çevre Şehircilik İl Müdürü Resul Deveci; "2022 yılından beri 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak Türkiye'de çevre haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bugün de çevre temizliği yapıyoruz kendi çevremizi temiz tutmak adına. Gerek Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerek kurum personellerimiz ile kurum ve çevresindeki bütün atıkları toplamak için etkinlik yaptık. Bu etkinliğimizin amacı da sıfır atıktır" dedi.

Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Dünya, Iğdır, Çevre, Doğa, Etkinlik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 AYM, TRT Genel Müdürü’ne “en yüksek aylık“ düzenlemesini iptal etti AYM, TRT Genel Müdürü'ne "en yüksek aylık" düzenlemesini iptal etti
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 17:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çevre temizliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement