Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Gece Don Zararı

15.04.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü, erken çiçek açan kayısı ağaçları zarar gördü.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, özellikle erken çiçek açan kayısı ağaçlarında zarara yol açtı. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, "Çiftçilere genel olarak tavsiyelerimiz; özellikle açık alanda badem, kayısı ve kiraz üretimi yapanlar için sisleme ile birlikte saman ve balya yakımı yöntemlerinin uygulanmasıdır. Özellikle gece saat 01.00-03.00 arasında bu önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca karpuz ve kavun üretimi yapılan alanlarda malçlama ve naylonlama yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir" dedi.

Iğdır'da gece saatlerinde hava sıcaklıklarının -1 dereceye kadar düşmesi, özellikle erken çiçek açan kayısı ağaçlarında zarara yol açtı. Üreticiler saman ve balya yakarak dumanlama yöntemiyle önlem almaya çalışsa da bazı bahçelerde don zararının yüzde 20-30 seviyelerine ulaştığı bildirildi.

Yetkililer, üreticilerin sisleme ve ateş yakma gibi yöntemlerle ürünlerini korumaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlimizde üretim son sürat devam ediyor. Özellikle son birkaç gündür kayısı bahçelerimizde don riskiyle karşı karşıya kaldık. Bu nedenle üreticilerimiz klasik yöntemler olan saman yakma ve sisleme metotlarını kullanıyor. Yine ilimizde karpuz üretimi başlamış durumda. Karpuz ve kavun üreticilerimiz malçlama ve naylonlama sistemlerini kullanıyor. İlimiz genelinde yaklaşık 120 bin tonun üzerinde kayısı, karpuz, kavun, şeftali, nektarin ve elma üretimi beklemekteyiz. Ancak nisan ayının 13-14'üne gelmemize rağmen, bazı don çukuru olan bölgelerde sıcaklıkların eksi değerlere düşmesi, çiçeklenen ürünlerin zarar gördüğüyle karşı karşıya kalmaktayız."

Bu nedenle üreticilerimizin, imkanları çerçevesinde sisleme ve ateş yakma gibi klasik yöntemlerle ürünlerini korumaya çalışmaları gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, herhangi bir sorunla karşılaşan üreticilerimizin Tarım Hattı'nı aramaları ve donla karşılaştıkları durumlarda il ve ilçe müdürlüklerimize gerekli müracaatları yapmaları önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.

"Saman ve balya yakımının yanı sıra kamış yakımı gibi klasik yöntemleri de uygulayabilir"

Çiftçilere genel olarak tavsiyelerimiz; özellikle açık alanda badem, kayısı ve kiraz üretimi yapanlar için sisleme ile birlikte saman ve balya yakımı yöntemlerinin uygulanmasıdır. Özellikle gece saat 01.00-03.00 arasında bu önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca karpuz ve kavun üretimi yapılan alanlarda malçlama ve naylonlama yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. Açık alanda üretim yapan üreticilerimiz, saman ve balya yakımının yanı sıra kamış yakımı gibi klasik yöntemleri de uygulayabilir. Önümüzdeki birkaç günü kazasız belasız atlatabilirsek, bölgemizde oldukça verimli bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Üreticilerimize bol kazançlı bir yıl diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Ekonomi, Tarım, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:57:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.