Iğdır'da hamsinin kilosu 250-300 TL arasında satılıyor, palamut bollaştı - Son Dakika
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Iğdır'da hamsinin kilosu 250-300 TL arasında satılıyor, palamut bollaştı

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Iğdır\'da hamsinin kilosu 250-300 TL arasında satılıyor, palamut bollaştı
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Iğdır'da balık sezonu açıldı; hamsinin kilogramı 250-300 TL arasında satılıyor, son 10 gündür fiyatlarda düşüş var. Palamutun bol olması hamsi fiyatını artırdı, ilerleyen günlerde palamutun 50 TL'ye kadar düşebileceği belirtiliyor.

Iğdır'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar hareketlendi. Geçen yıl 3 kilogramı 100 TL'den satılan hamsinin fiyatı bu yıl 250-300 TL arasında değişirken, palamutun bol olması fiyatların ilerleyen günlerde düşebileceği beklentisini artırdı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Sezonun ilk günlerinde yüksek seyreden fiyatlarda son 10 gündür düşüş yaşanmaya başlarken, özellikle hamsinin kilogram fiyatı 250-300 TL arasında değişiyor. Geçen yıl hamsiyi 3 kilogramı yaklaşık 100 TL'den sattıklarını belirten işletme sahibi Fırat Savaş, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da balık sezonu açıldı. Sezonun ilk günlerinde fiyatlar biraz yüksek olsa da son 10 gündür fiyatlarda düşüş yaşanmaya başladı. Bu yıl palamutun bol olması nedeniyle hamsi fiyatlarında da artış yaşandı. Şu anda hamsinin kilogram fiyatı 250-300 TL arasında değişiyor. Geçen yıl ise hamsi bol, palamut azdı. Bu nedenle geçen yıl hamsinin 3 kilogramını 100 TL'den satıyorduk. Bu yıl hamsi fiyatlarında önemli bir düşüş beklemiyoruz. Palamutun fiyatı ise şu anda adet başına 100-150 TL arasında. Önümüzdeki dönemde palamut fiyatlarının 50 TL'ye kadar düşebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiIğdırYaşamYerelSon Dakika

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