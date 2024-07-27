Iğdır'da Harmandöven köyünde sel felaketi yaşandı

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Iğdır'da sel böyle geldi

IĞDIR - Iğdır merkeze bağlı Harmandöven köyünde birkaç gün önce meydana gelen sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yağmurun dinmesinin ardından selin aniden köyü vurduğu ve köy içindeki köprüyü yıktığı görülüyor.

Iğdır'da yaz mevsimi olmasına rağmen sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.Şehir merkezi dahil olmak üzere şehir genelinde sağanak yağış ara ara devam ediyor.Son olarak Iğdır merkeze bağlı Harmandöven köyünde birkaç gün önce yoğun yağışlar sonrası oluşan sel, köyde büyük maddi hasara yol açarken, köylülerin zor anlar yaşadığı kaydedildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başladıklarını ve selde yıkılan köprünün onarım çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını belirtti. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.