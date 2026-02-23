Iğdır'da Dikiş Kursu Kadınları Destekliyor - Son Dakika
Iğdır'da Dikiş Kursu Kadınları Destekliyor

23.02.2026 11:49
Iğdır’da Şehit Piyade Er Erdem Yüce İlkokulu bünyesinde açılan dikiş kursuna katılan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da diktiklerini satarak, aile bütçelerine destek oluyor.

(IĞDIR) - Iğdır'da Şehit Piyade Er Erdem Yüce İlkokulu bünyesinde açılan dikiş kursuna katılan kadınlar bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da diktiklerini satarak, aile bütçelerine destek oluyor.

Kursa katılan kadınlar, burada sosyalleştiklerini ve yeni bir meslek edindiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. 23 Nisan için Muş ilinden sipariş aldıklarını ifade eden kursiyerler, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Kursu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, örgün ve yaygın eğitimin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bir örgün eğitim var, bir yaygın eğitim var. Yaygın eğitim; yaşa, statüye bakmaksızın öğrenmek isteyen herkes içindir. Kapılarımız sonuna kadar açık. Burada hem üretim yapıyorsunuz hem sosyalleşiyorsunuz hem de aile ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Boş sınıf olan her yerde kurs açabiliriz. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımız içindir."

"Bu çalışmalar, aile ekonomisine de katkı sağlıyor"

Kursiyerlerden biri, "Neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk, şimdi dikiş dikiyoruz. Kendimiz kesip dikiyoruz. Bize çok katkısı oldu, çok memnunuz" dedi. Bir başka kursiyer ise, "Kumaş alıp dikiyoruz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler, dikişin yanı sıra düzenli kitap okuduklarını da belirterek bunun hem dil gelişimlerine hem de düşünce dünyalarına katkı sağladığını vurguladı. Kadınlar, bu tür kursların herkes için büyük fırsat olduğunu dile getirdi.

Dikiş kursu öğretmeni Ahu Şam ise 16 yıldır eğitici olarak görev yaptığını belirterek, "Halk eğitim kapsamında açılan kursumuzda 12 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz hem dikiş yapıyor hem de her gün yarım saat kitap okuyor. 23 Nisan için siparişler aldık ve hazırlıklarımız sürüyor. Bu çalışmalar, aile ekonomisine de katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

