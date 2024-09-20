Iğdır'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Iğdır'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da dün akşam otomobille motosikletin kafa kafaya çarpması sonucunda ağır yaralılardan biri öldü diğerinin durumun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde 21: 30 sularında Kazım Karabekir yol ayrımı olan yeni çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletten yola savrulan ve durumları ağır olan 2 kişi Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gece 01: 30 sularında ağır yaralı olan Azat Anacur tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen diğer kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma ise sürüyor.