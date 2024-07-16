Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı - Son Dakika
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Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır\'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yılında anma programı düzenlendi. Iğdırlılar, aşure merasimi için Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü ve şehitler için dua etti.

16.07.2024 19:33
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Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

IĞDIR - Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yılında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Iğdırlılar Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit oluşunun yasını tutuyor. Iğdırlılar sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar ağıtlar eşliğinde meydana yürürken sinelerine vurdu.

Iğdır Müftüsü Zahit Demirel yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ehlibeyt sevgisine sahip olan ne mutlu kalbinden ehlibeyt sevgisi olan Hazreti Hüseyin ve yarenler sevgisi olana ne mutlu. Evet ehlibeyti sevmek imandandır. Şöyle bir meydana bakıyorum hangi davet, hangi davetçi bu kalabalığı buraya toplayabilirdi. Ancak ve ancak ehlibeyt sevgisi Hazreti Muhammed'in sevgisi Hazreti Ali'nin sevgisi Hazreti Hüseyin'in ve ehlibeytin sevgisi olanlar buraya toplanabilir" dedi.

Anma etkinliklerinde, Kur'an-ı Kerim okundu, Kerbela şehitleri için dua edildi.

Kaynak: İHA

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