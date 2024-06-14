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Iğdır'da kurban bayramı öncesi bıçak bileyiciler işbaşında

IĞDIR - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Iğdır'da bıçak bileyicilerin mesaisi başladı. Şehrin dört bir yanında, kurbanlık hayvanlarını kesmek için hazırlık yapan vatandaşlar, bıçaklarını bileyerek kesim için hazır hale getiriyorlar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler, yoğun bir taleple karşı karşıya. Iğdır'ın sokak aralarındaki bileyiciler, vatandaşların bıçaklarını keskinleştiriyorlar. Vatandaşlar, bıçak bileyicilerin yoğun talebi karşılayabilmeleri için sabırla sıralarında bekleyerek, kurbanlık hayvanlarının kesimine en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Bıçak bileyiciler de ellerindeki ustalıkla, her bir bıçağı özenle bileyerek, vatandaşların güvenle kurban kesimini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyorlar. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Iğdır'da bıçak bileyicilerinin mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Bu özel gün için hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayramın coşkusunu ve bereketini en iyi şekilde yaşamaya hazırlanıyorlar.

Iğdır'da 20 yıldır bıçak bileme işi yapan Kemal Tuzcu, "20 yıldır bu işi yapıyorum. Her bayram bileme işi yapıyoruz. Bazı vatandaşlar bıçak bileme işini son güne bırakıyor. Onun için de buraya gelen vatandaşlar sıraya girince sabırsızlanıyorlar. Bıçak bileme işini de herkes yapamaz. Bu işin de bazı püf noktaları var. Eğer bıçağı gereğinden fazla bilerseniz bıçağın orijinalliği bozulur" dedi.