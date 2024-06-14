Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler işbaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler işbaşında

Iğdır'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bıçak bileyiciler yoğun bir taleple karşı karşıya. Vatandaşlar, bıçaklarını keskinleştirmek için sabırla sıralarında bekleyerek, kurbanlık hayvanlarının kesimine en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Bıçak bileyiciler ise ustalıklarıyla vatandaşların güvenle kurban kesimini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyorlar.

14.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da kurban bayramı öncesi bıçak bileyiciler işbaşında

IĞDIR - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Iğdır'da bıçak bileyicilerin mesaisi başladı. Şehrin dört bir yanında, kurbanlık hayvanlarını kesmek için hazırlık yapan vatandaşlar, bıçaklarını bileyerek kesim için hazır hale getiriyorlar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler, yoğun bir taleple karşı karşıya. Iğdır'ın sokak aralarındaki bileyiciler, vatandaşların bıçaklarını keskinleştiriyorlar. Vatandaşlar, bıçak bileyicilerin yoğun talebi karşılayabilmeleri için sabırla sıralarında bekleyerek, kurbanlık hayvanlarının kesimine en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Bıçak bileyiciler de ellerindeki ustalıkla, her bir bıçağı özenle bileyerek, vatandaşların güvenle kurban kesimini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyorlar. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Iğdır'da bıçak bileyicilerinin mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Bu özel gün için hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayramın coşkusunu ve bereketini en iyi şekilde yaşamaya hazırlanıyorlar.

Iğdır'da 20 yıldır bıçak bileme işi yapan Kemal Tuzcu, "20 yıldır bu işi yapıyorum. Her bayram bileme işi yapıyoruz. Bazı vatandaşlar bıçak bileme işini son güne bırakıyor. Onun için de buraya gelen vatandaşlar sıraya girince sabırsızlanıyorlar. Bıçak bileme işini de herkes yapamaz. Bu işin de bazı püf noktaları var. Eğer bıçağı gereğinden fazla bilerseniz bıçağın orijinalliği bozulur" dedi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Iğdır, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler işbaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:48:04. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler işbaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement